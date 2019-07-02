صحة ورشاقة

برنامج غذائي متوازن للحامل.. 6 وجبات يوميا شرط أساسي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

الثلاثاء 2019/7/2 04:27 مساء بتوقيت أبوظبي

الحامل تحتاج إلى 6 وجبات يوميا

تحتاج المرأة إلى تغذية خاصة خلال فترة الحمل؛ لتحصل على ما تحتاجه هي وجنينها من البروتينات والفيتامينات والمعادن، خصوصاً في النصف الثاني من الحمل، إذ تزيد متطلبات الحامل من السعرات، من أجل التمثيل الغذائي ونشاطها البدني، وأيضا النمو السريع للجنين.

وقالت الدكتورة ندى حامد، اختصاصية النساء والتوليد بمصر: "تحتاج الحامل إلى 2800 وحدة حرارية يومياً، لذا عليها تناول 9 حصص من الكربوهيدرات المركبة (الخبز، الحبوب، الأرز، والمكرونة)".

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وأوضحت حامد، لـ"العين الإخبارية"، أن الحصص التي تحتاجها المرأة من الطعام موزعة كالتالي: 3 حصص من الفاكهة، و4 من الخضراوات، و3 من اللحوم، ومثلها من الأجبان والألبان والحليب.

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وأكدت اختصاصية النساء والتوليد أن هذه الحصص يجب أن تكون موزعة على 6 وجبات، 3 رئيسية و3 صغيرة، مضيفة: "من الضروري التنويع في تناول الأطعمة مع التركيز على الأغذية الغنية بالحديد والكالسيوم، وأهمها اللحوم الحمراء والخضراوات الورقية، مثل السبانخ والخس، والحبوب كالعدس والحمص والفول.

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وقدمت ندى حامد مثالا على برنامج غذائي يومي متوازن للحامل، كالتالي:

الإفطار

بيضة مسلوقة، وشريحتان من الخبز، وملعقتان من العسل، وكوب من الحليب، وحبة فاكهة

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الغداء

طبق من السلطة لا يقل عن مقدار كوبين، وقطعة من اللحم بمقدار 100 جرام، وكوب من الأرز أو المكرونة مع الخضراوات (بما لا يقل عن كوب)، وقطعة جبن من 50-70 جراما، وكوب حليب، وحبة فاكهة.

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العشاء

100 جرام من اللحم، وحبة بطاطا مسلوقة، وكوب من الأرز أو المكرونة مع الخضراوات، وشريحة من الخبز، وكوب من الحليب.

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وجبة صغيرة

كوب من العصير الطبيعي مع قطعة من الكيك.

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