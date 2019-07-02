جسم المرأة يشير لصحتها.. التفاحة أخطر على القلب من الكمثرى

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن النساء صاحبات شكل التفاحة يعانين من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار ضعف النساء اللواتي تشبه أجسادهن الكمثرى.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك أن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة أن تعبئة الدهون حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس تساهم في إطلاق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.

وتتبعت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، ٢٦٨٣ امرأة بعد انقطاع الطمث وتمتعن بوزن صحي على مدار ١٨ عاما، وحلل العلماء توزيع الدهون في الجسم، ورتبوا النساء حسب شكل أجسادهن سواء تفاحة أو كمثرى، حيث يتم تخزين معظم الدهون حول الساقين أو الوركين.

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وتبين أن أكثر من ٢٥٪ من النساء ذوات شكل التفاحة مهددات بنسبة الضعف بالإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عمن تخزن الدهون لديهن حول الوسط.

وأوضح العلماء أن وجود نسبة أعلى من الدهون في الساقين يمكن أن يحمي الناس من أمراض القلب، لأنه يعني أن الدهون لا يمكن أن تسبب مشاكل في أماكن أخرى من الجسم.

وأضافوا أن النتائج توكد أن النساء بعد انقطاع الطمث، على الرغم من وزنهن الطبيعي، يمكن أن تكون لديهن مخاطر مختلفة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب توزيعات الدهون المختلفة حول وسطهن أو أرجلهن.

وتسمى الدهون في البطن "الدهون الحشوية"، وتضخ الأحماض الدهنية في الدم، وترتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومقاومة الأنسولين، ما يسبب مرض السكري.

ودعا الأطباء إلى قياس محيط الخصر لدى النساء لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، بدلاً من مجرد حساب مؤشر كتلة الجسم لديهن.