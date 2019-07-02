شكرا لقرائتكم خبر عن بيتحرك كتير ومش مركز.. إزاى تعرفى ان طفلك عنده اضطراب فرط الحركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات الشائعة التى تزايدت بشكل كبير مؤخراً، وهى اضطراب بيولوجي عصبي يظهر خلال مرحلة الطفولة، كما يؤثر على أكثر من 5 ٪ من الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما إنه أكثر شيوعًا بين الذكور أكثر من الفتيات، وفقاً لموقع Step to health.



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قد يعاني الأطفال مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من ضعف الأداء المدرسي والاجتماعي، ولهذا الاضطراب 3 أعراض أساسية: عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

هناك نوع من هذا الاضطراب يكون العرض الشائع فيه هو فرط الحركة والنشاط والعدوانية، بينما هناك نوع آخر يغلب عليه أعراض نقص الانتباه، والنوع الفرعي الأخير وهو الأكثر شيوعًا ويشمل الأعراض مجتمعة وله تأثير على الأداء العام.

- يجب أن تظهر هذه الأعراض قبل سن السابعة.

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- يجب أن تظهر الأعراض على الطفل بشكل مستمر لمدة 6 أشهر على الأقل.

- تجعل هذه الأعراض حياة طفلك أكثر صعوبة، حيث إنه يؤثر على أدائهم.



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

- يساعد العلاج النفسي في السيطرة على أعراض هذا الاضطراب وتحسين أداء الطفل.

- ينبغي علاج اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط لدى الأطفال والمراهقين وفقًا لاحتياجات كل مريض.

-عادة ، يوصي الأطباء بالعلاج المركب للأطفال والمراهقين المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه، ويشمل ذلك العلاج السلوكي النفسي والأدوية.