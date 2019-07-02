وفاة محمد العباسي.. أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مصر تودع البطل محمد محمد عبدالسلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973 وأول من رفع علم مصر على أرض سيناء. العباسي ولد في 21 فبراير عام 1947، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتحق بالجيش المصري في 1967. في بداية عام 1968 انتقل إلى الإسماعيلية، وشارك في حرب الاستنزاف، حيث قضى 7 سنوات في خدمة بلاده، حتى نال شرف رفع علم مصر على أول شبر تمَّ تحريره من أرض سيناء.

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