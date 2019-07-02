فيديو.. تاريخ كأس الأمم الأفريقية.. النسخة الـ21

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل "العين الرياضية" سرد تاريخ النسخ السابقة من بطولة الأمم الأفريقية، بالتزامن مع النسخة رقم 32. وتستضيف مصر النسخة الحالية خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. ويستعرض الفيديوجراف التالي تاريخ النسخة الـ21 من البطولة التي أقيمت في بوركينا فاسو، وتوج بلقبها منتخب مصر.

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