الحصبة تضرب نيوزيلندا.. 28 إصابة في أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد البحوث الصحية المحلي في نيوزيلندا، الثلاثاء، عن تسجيل 28 حالة إصابة بمرض الحصبة خلال أسبوع في أنحاء البلاد، دون ظهور بوادر على تراجع حدة تفشي المرض.

وقالت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" اليومية، إن بيانات المراقبة لدى مركز العلوم والبحوث البيئية سجلت أن هناك 260 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة حتى الآن هذا العام، مع زيادة 28 حالة سُجلت خلال الأسبوع الأخير في أوكلاند وويلنغتون ونورث لاند.

وأكدت الدكتورة جيل شيرؤود طبيبة الصحة العامة لدى مركز العلوم والبحوث البيئية أن الحصبة مرض خطير وشديد العدوى، داعية الآباء إلى أخذ مخاطر مرض الحصبة على محمل الجد، خصوصاً في بداية الإجازات المدرسية عندما يزيد السفر، وتختلط العائلات على نطاق واسع في المجتمع.

ووفرت نيوزيلاندا التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى الأطفال البالغين من العمر بين 12 و15 شهرا في أوكلاند، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا من هذا التفشي.

وأوصت دائرة الصحة العامة الإقليمية في أوكلاند أولياء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عاما واحدا في المنطقة بالحصول على أول تطعيم لهم ضد الحصبة الألمانية في وقت مبكر لحمايتهم من الإصابة بالمرض.

