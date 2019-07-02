لتحسين عملية الهضم.. ابدئي وجبتكِ بطعم حادّ ولا تنسي الأطعمة المخمّرة ومرق العظم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لو كان جهازكِ الهضميّ لا يعمل بشكل صحيح، فهذا يعني أنّ الجسم لا يمتصّ عناصر الطّعام الغذائيّة، وبالتّالي لا يستفيد الجسم كما يجب.

وللمساعدة، نشر موقع بابا ميل بعض النصائح الطبيعيّة لتحسين عمليّات الهضم وعرض فوائدها :

النصائح الطبيعيّة

تجنّبي الأطعمة التي تهيج الجهاز الهضمي مع الحرص على تناول الدّهون

فإنْ شعرت بعدم الرّاحة والانتفاخ أو أيّ مشاكل في الجلد بعد تناول طعام معيّن، عليكِ تجنّبه قدر الإمكان.

ويٌنصح بعدم ترك الدّهون بشكل تامّ رغم أنّ هذا يوصى به. عليكِ بتناول الدّهون من مصادر جيّدة، مثل زيت جوز الهند، والدّهون السّمكية، وزيت الزيتون، وبذر الكتّان مع محاولة تجّنب السّمن النباتيّ، وزيت عبّاد الشّمس والصّويا.

الاهتمام بالمضغ وبدء كل وجبة بطعم حاد

كثيرون ينسون أهم محطّة من محطات الجهاز الهضميّ، وهي الفمّ، وذلك بالبلع دون المضغ. عليكِ توجيه اطفالكِ بضرورة المضغ جيدًا، وقد يكون هذا الأمر صعبًا في البداية، لكنّه في غضون ثلاثة أسابيع يصبح طبيعيًا، وهكذا ستساعدين الجسم على امتصاص الطعام، بأفضل طريقة ممكنة.

وفي الوقت نفسه، ينصح ببدء كلّ وجبة بطعم حادّ، مثل أرواق الهندباء، أو خلّ التفاح؛ فبهذا تعدّين معدتكِ لامتصاص الطعام الذي ستتناولينه، ممّا يساعد على الهضم بكفاءة أكثر.

تناول المزيد من الأطعمة المخمّرة، والتي تحتوي على البكتيريا الحميدة

Advertisements

لو كان التوازن بين البكتيريا الصديقة والضّارّة مضطربًا ، ستنشأ بعض المشاكل في عمليّات الهضم نفسها. لذا يوصى بتناول الأطعمة المخمّرة، والتي تحتوي على البكتريا الصديقة، فبالتّالي، ستتغذّى البكتريا الصديقة في جسمكِ.

شرب الكثير من الماء واعشاب البابونج والزنجبيل ومرق العظام

احرصي على شرب الكثير من الماء، لكن ليس أثناء تناول الوجبات، حيث أنه يساعد على تخفيف عصائر المعدة، ويبطّئ عمليّة الهضم.

كما يوصى بشرب شاي البابونج، أو الزنجبيل، فهو يعتبر علاجًا لمشاكل الجهاز الهضميّ، مثل الغثيان، ومشاكل الهضم.

أمّا بالنسبة لمرق العظام، فهو مفيد للغاية لما يحتويه من معادن وأحماض أمينيّة وجيلاتين.

الحرص على تناول وجبة الإفطار مع العمل على تقديم الدّعم للكبد

وجبة الإفطار في غاية الأهميّة، لتبدئي يومكِ، حيث أنّه نقطة انطلاق النشاط اليوميّ. كما يُنصح بتناول البنجر، والخرشوف، والبروتينات عالية الجودة، لتدعيم الكبد الذي ينتج المادة الصفراء، التي تساعد على تحطيم الدّهون.

وأما النصيحة الأخيرة، فهي من ممارسي الطبّ البديل، وتتمثّل بمساج المعدة لمدّة 2 – 5 دقائق بعد كلّ وجبة، لمساعدة الجسم على هضم الطعام، بشكل أكثر فاعليّة