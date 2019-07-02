شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة يونانيون يخترعون جهازا لوقف ارتجاف مرضى الشلل الرعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ابتكر ثلاثة طلبة من جامعة أرسطو في سالونيكي باليونان جهازا للحد من أعراض ارتجاف مرضى الشلل الرعاش «باركنسون» وحتى القضاء عليه.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن الطلبة وهم في سن 23 عاما، اخترعوا الجهاز الذي يمكن ارتداؤه كساعة يد في المعصم بحيث يمكنه وقف اهتزاز مرضى «باركنسون» عن طريق إيقاف الهزات المستمرة للمرضى بشكل فعال في بعض الأحيان، ويسمح الجهاز لهم باستئناف روتينهم اليومي واستعادة شعورهم بالراحة.

وقال أحد الطلبة إنه استلهم الفكرة مع زملائه بعدما عايش تجربة جده الذي يعاني من مرض الشلل الرعاش وشاهد بنفسه المعاناة العملية التي واجهها في حياته اليومية وكيف تؤثر عليه من الناحية النفسية.

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