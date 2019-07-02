فوائد الملح الصخري في علاج العديد من الأمراض

يعد الملح الصخري من أنقى أنواع الملح الذي يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية، لذلك يعود بفوائد كبيرة على الصحة والبشرة والشعر. ووفقا لموقع "ويب طب"، يعتبر الملح الصخري اسما آخر لكلوريد الصوديوم، وعادة ما يكون عديم اللون، أو أبيض، أو قد يكتسب اللون الأزرق الفاتح أو الأحمر حسب كمية الشوائب الموجودة فيه ونوعها. قد يهمك أيضا: النظام الغذائي الغني بالملح يُقلل من نمو خلايا الورم السرطاني الملح الخشن يعيد النضارة إلى جسمك وشعرك بفوائد عديدة

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