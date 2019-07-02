- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مبياكلش وعنده ضيق تنفس.. أبرز أعراض أنيميا نقص الحديد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحديد هو أحد العناصر الغذائية الهامة التي تشارك في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم، وهذا ضروري في توفير الطاقة للحياة اليومية، كما أن الحديد ضروري أيضًا لنمو الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص الحديد عند الأطفال، وفقاً لموقع Better health.
اعراض الانيميا عند الاطفال
قد تشمل علامات وأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأطفال ما يلي:
-المشاكل السلوكية.
-تكرار الالتهابات.
-فقدان الشهية.
-النوم.
-ضيق التنفس.
-زيادة التعرق.
-ضعف النمو ومشاكله.
الحديد
عوامل الخطر الرئيسية لتطور نقص الحديد لدى الأطفال تشمل:
-انخفاض الوزن عند الولادة.
- الرضاعة من الثدي فقط لمدة تزيد عن ستة أشهر بدون إدخال الطعام الصلب.
-تناول كميات كبيرة من حليب البقر في الأطفال الصغار أقل من عامين من العمر.
-تناول كمية قليلة من اللحوم أو عدم تناولها.
- أكل نباتى .
-سوء التغذية في السنة الثانية من الولادة.
-الأمراض المعدية المعوية المحتملة.
-التسمم بالرصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مبياكلش وعنده ضيق تنفس.. أبرز أعراض أنيميا نقص الحديد عند الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.