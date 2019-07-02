شكرا لقرائتكم خبر عن مبياكلش وعنده ضيق تنفس.. أبرز أعراض أنيميا نقص الحديد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحديد هو أحد العناصر الغذائية الهامة التي تشارك في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم، وهذا ضروري في توفير الطاقة للحياة اليومية، كما أن الحديد ضروري أيضًا لنمو الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص الحديد عند الأطفال، وفقاً لموقع Better health.



اعراض الانيميا عند الاطفال

أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد

قد تشمل علامات وأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأطفال ما يلي:

-المشاكل السلوكية.

-تكرار الالتهابات.

-فقدان الشهية.

-النوم.

-ضيق التنفس.

-زيادة التعرق.

-ضعف النمو ومشاكله.

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الحديد

أسباب نقص الحديد عند الأطفال

عوامل الخطر الرئيسية لتطور نقص الحديد لدى الأطفال تشمل:

-انخفاض الوزن عند الولادة.

- الرضاعة من الثدي فقط لمدة تزيد عن ستة أشهر بدون إدخال الطعام الصلب.

-تناول كميات كبيرة من حليب البقر في الأطفال الصغار أقل من عامين من العمر.

-تناول كمية قليلة من اللحوم أو عدم تناولها.

- أكل نباتى .

-سوء التغذية في السنة الثانية من الولادة.

-الأمراض المعدية المعوية المحتملة.

-التسمم بالرصاص.