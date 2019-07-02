شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية العيون الأمريكية تحذر من الألعاب النارية بعد تضاعف إصابات العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة حديثة من تضاعف عدد إصابات العين الناجمة عن الألعاب النارية إلى الضعف تقريبا فى الفترة من 2016 إلى 2017، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تحث فيه "الأكاديمية الأمريكية لطب العيون" على اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة فى المناسبات الإحتفالية .

فقد ارتفعت إصابات العين المرتبطة بالألعاب النارية من 700 فى عام 2016 إلى 1200 فى عام 2017، وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، وشملت تلك الإصابات تمزق مقلة العيون وتلف القرنية والشبكية.



الالعاب النارية واصابات العين

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وقالت الدكتورة ديانا سيلدومريدج، المتحدثة الإكلينيكية فى مكتب "الأكاديمية الأمريكية لطب العيون" "سيذهب 280 شخصًا فى المتوسط يوميًا إلى غرفة الطوارئ مصابين بإصابات متعلقة بالألعاب النارية خصوصا أوقات الإجازات والاحتفالات القومية والمناسبات الدينية .

وأشارت البيانات إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن الألعاب النارية القانونية التى يشتريها الآباء لأطفالهم، بما فى ذلك أجهزة الصهر والألعاب النارية وصواريخ القنانى والشموع الرومانية.