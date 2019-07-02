شكرا لقرائتكم خبر عن الآي لاينر الملون لعيون جريئة تأسر الألباب والان مع التفاصيل

يمثل الآي لاينر الملون أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019 ليمنح العيون إطلالة جريئة تأسر الألباب. وأوضحت مجلة "Brigitte" الألمانية أن الآي لاينر يتألق هذا الصيف بألوان زاهية كالبنفسجي والوردي والأصفر والأخضر والأزرق الملكي ليُضفي على العيون لمسة ساحرة تشع إشراقا وبهجة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي اختيار لون الآي لاينر بما يتماشى مع لون العيون، حيث تتناغم درجات الأزرق والبنفسجي مع العيون البنية، بينما تغازل درجات الأحمر العيون الخضراء، أما العيون الزرقاء فتداعبها درجات الأصفر والذهبي والنحاسي.

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