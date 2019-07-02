جريزمان يثير الجدل بخصوص وجهته المقبلة

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علي البحيريالإثنين 2019/7/1 09:37 مساء بتوقيت أبوظبي
أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق
أثار الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل حول وجهته المقبلة، رغم التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام لبرشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
جريزمان أعلن الشهر الماضي، رحيله عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم المنصرم، قبل أن يخرج أحد مسؤولي "الروخيبلانكوس" ويؤكد اقتراب اللاعب من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلق جريزمان على مقطع فيديو نشره دييجو جودين، زميله السابق في أتلتيكو مدريد خلال إعلان انتقاله لإنتر ميلان الإيطالي، الإثنين، حيث قال: "جار الانتظار".
وأثار ذلك التعليق جدل جماهير الإنتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع جريزمان لزميله السابق جودين والانضمام للنيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي.
وكان الشرط الجزائي في عقد جريزمان بقيمة 200 مليون يورو، قبل أن يتم تخفيضه إلى 120 مليونا فقط بداية من يوم 1 يوليو/تموز الجاري.
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