احذروا حمامات السباحة.. "طفيلي" خطير في الماء

أعلنت وكالة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، عن نبأ قد يفسد فرحة الصيف على الكثيرين.

وبحسب مجلة "التايم" الأمريكية، تقول الوكالة إن طفيليا ينتقل عن طريق البراز يتسبب في زيادة كبيرة بحالات تفشي الأمراض، وحذرت من أن الطفيلي ينتشر بشكل كبير عن طريق السباحة.

وأوضحت الوكالة أن الأمراض التي تحدث بسبب الطفيلي الذي يطلق عليه الكريبتوسبوريديا، والمعروف أيضا باسم "كريبتو" زادت بنحو 13٪.

Advertisements

ويمكن أن يصاب الأشخاص بطفيلي الكريبتوسبوريديا بعد تعرضهم للبراز البشري أو الحيواني الملوث، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل الغثيان والتشنجات والإسهال التي قد تستمر أسابيع وتؤدي إلى سوء التغذية والجفاف.





وبحسب وكالة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعود أكثر من نصف الأمراض الحديثة إلى حمامات السباحة وملاعب المياه وغيرها من مناطق الترفيه بالمياه المعالجة، حيث قد يبتلع الناس المياه الملوثة في هذه الأماكن، ولذلك فإن العدوى تكون أكثر شيوعا في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، بحسب مركز السيطرة على الأمراض.

وحذرت الوكالة الصيف الماضي من مياه السباحة غير المعالجة، مثل البحيرات والأنهار، فقد تكون أرضا خصبة للبكتيريا التي تسبب أمراضا مثل الإشريكية القولونية والنوروفيروس وشيجيلا.

ومع تزايد تفشي الأمراض وعدم الإبلاغ عنها، تؤكد الوكالة على أنه لا ينبغي لأحد أن يسبح أو يسمح للأطفال بالسباحة إذا كانوا مصابين بالإسهال، كما يجب على السباحين الحرص على عدم ابتلاع المياه، بالإضافة إلى ذلك يجب على الأشخاص الذين هم على اتصال مباشر بالحيوانات، غسل أيديهم وملابسهم وأحذيتهم في كثير من الأحيان.