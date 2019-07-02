هكذا تُجنِّب طفلك الغثيان أثناء السفر بالسيارة

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يعد الغثيان من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال أثناء السفر بالسيارة. فكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح الدكتور جونتر بورميستر أن التغذية السليمة تساعد في تجنب الغثيان لدى الأطفال أثناء السفر بالسيارة، حيث ينبغي أن يتناول الطفل وجبة خفيفة قبل السفر، أما أثناء السفر فيمكن تناول شرائح التفاح والجزر.

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كما ينبغي الابتعاد عن المشروبات الغازية، نظراً لتأثيرها السلبي على المعدة، في حين ينبغي شرب الماء الساكن أو العصائر.

ومن المهم أيضاً أن ينظر الطفل أثناء السفر من النافذة بشكل منتظم، حيث يساعد ذلك في تجنب الغثيان، بخلاف النظر إلى الجهاز اللوحي أو مطالعة الكتب المصورة.

وبشكل عام ينبغي أخذ فترات راحة كافية خلال الرحلات الطويلة، مع مراعاة عدم قطع مسافة تزيد عن 500 كلم في يوم واحد.