بوليفيا تستقدم أطباء أجانب لمواجهة "فيروس غامض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت السلطات البوليفية إجراءات صحية واستعانت بأطباء أجانب؛ لتحديد طبيعة المرض الذي أودى بحياة طبيبة وأصاب شخصين آخرين على الأقل.
وقالت جابرييلا مونتانيو، وزيرة الصحة البوليفية، إن عدد المصابين قد يرتفع، مشيرة إلى وجود "3 حالات أخرى مشبوهة في المستشفى نفسه بالعاصمة لاباز".
وأضافت: "يشير التشخيص الأولي إلى أن الأمر يتعلق بمرض فيروسي، لكن التحاليل التي أجريت على طبيبة الأمراض الداخلية التي توفيت، والمريضين الموجودين في العناية المركزة سمحت باستبعاد فرضية الإنفلونزا وأمراض فيروسية أخرى".
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي: بين الحالات الثلاث الأولى اثنان كانا على تماس مع أول المصابين، خلافا للثالث الذي تظهر عليه الأعراض نفسها".
وأتى 3 أطباء متخصصين في الأمراض المعدية من البرازيل والولايات المتحدة؛ لمساعدة الطواقم الطبية المحلية.
في نهاية 2018، تعرضت المنطقة المدارية، حيث أصيبت الطبيبة المتوفاة شمال شرق لاباز بحمى الضنك التي تسببت في وفاة 5 أشخاص.
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