الصين تسيطر على حمى الخنازير الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال يو شين رونغ، نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين، إن بلاده حققت تقدما ثابتا في مجال الوقاية من حمى الخنازير الأفريقية والسيطرة عليها.

وأكد يو، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم الإبلاغ عن 143 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في الصين حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، مضيفا أن المناطق المتأثرة بـ 131 حالة أُعيد فتحها، بينما ألغت 25 منطقة على مستوى المقاطعة الحظر لجميع المناطق المتأثرة فيها، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وكانت الصين أبلغت، حتى نهاية الشهر الماضي، عن 44 حالة تفشٍ منذ بداية العام، وحافظت على تسجيل أقل من 10 حالات لشهر واحد باستثناء أبريل/نيسان.

وأوضح نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية أن الصين ستكثف الجهود لمنع انتشار تفشي المرض من خلال تعزيز التفتيش على الحجر الصحي في موانئ الدخول.