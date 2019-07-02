شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلوث مياه الشرب يمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين ما يجعل الدولة حريصة على توفير مصادر آمنة للمياه خالية من الأمراض. "الخليج 365" يستعرض الأمراض والأضرار الناتجة عن تلوث المياه.. 1 ـ الفيروسات الكبدية مثل فيروس A وE وفيروس شلل الأطفال. 2 ـ الكوليرا والحمى التيفودية وطفيل الزجاج الأميبى والبلهارسيا. Advertisements 3 ـ الأورام السرطانية نتيجة وجود مواد كميائية بتركيز عال فى المياه. 4 ـ تسوس الأسنان بسبب نقص تركيز الفلور فى الماء لأقل من 1 مليجرام لكل لتر. 5 ـ زيادة نسب مركب الفلور فى الماء لأكثر من 1.5 مليجرام لكل لتر يسبب تبقع الأسنان. 6 ـ التسمم الكيميائى نتيجة وجود مواد كيميائية بتركيز عال فى مياه الشرب. 7 ـ تضخم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود فى الماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.