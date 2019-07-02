شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مشاركته فى دور الـ16.. 9 نصائح نفسية لعمرو وردة لو عايز يستعيد تركيزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار اتحاد الكرة عودة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المنتخب مرة أخرى والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد استبعاده على أثر أزمة الفيديوهات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وما تسببت فيه من توتر وأزمة داخل صفوف المنتخب والوسط الكروى، يقدم خبراء نفسيين نصائح هامة للاعب عمرو وردة لتحسين أدائه وتخطى أزمته والآثار النفسية لها.

وأكد عدد من خبراء الطب النفسي لـ"الخليج 365" أن عمرو وردة مثله كأى شاب فى بداية حياته سيواجه الكثير من الأخطاء، خاصة إذا كان من المشاهير حيث تزيد دائرة الاهتمام به والمعجبين مما يجعله يشعر بالثقة الزائدة والغرور واستسهال العلاقات، ولكن الأمر يتطلب منه ضرورة تغيير نظرته إلى المرأه والالتزام فى كافة مواقفه.

نصائح لوردة بعد عودته مرة أخرى لصفوف المنتخب وهى:

1- اقفل تليفونك وامتنع عن متابعة الأخبار سواء الإيجابية أو السلبية.

2- متابعة السوشيال ميديا والأخبار سيزيد من إصابتك بالتوتر والقلق وعدم التركيز.

3- انفصل عن العالم الخارجى.

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4- ركز فى التدريبات وابذل قصارى جهدك لتحسين أدائك.

5- ارفض أى كلام فى أزمتك حتى مع زملائك .

6- الأداء الجيد سيكون رسالة جيدة للجماهير وتنسيهم آثار الأزمة.

7- ابتعد عن الأنانية والغرور والثقة الزائدة فى النفس.

8- التلويح بعلامة النصر يؤكد عدم تركيزك فى التدريب لا تخلط الأمور ببعضها، التركيز فى التدريبات هو الأهم .

9- لا تعلق على أى شيء يخص الأزمة لعدم تشتيت انتباهك.