الشاى الأخضر مش بس للتخسيس.. تعرفى على فوائده لصحة الجلد والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأخضر له فوائد صحية متعددة فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة والمواد المغذية ومركب البوليفينول الرئيسي الموجود في الشاي الأخضر، وجد أنه يظهر مجموعة واسعة من الخصائص العلاجية، كمضاد للإلتهابات ومكافحة تصلب الشرايين ومكافحة السكري، حسبما ذكر موقع" healthline". الشاي الأخضر وحب الشباب الشاي الأخضر وحب الشباب الشاي الأخضر له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات فيستخدمه الكثيرين لعلاج حب الشباب والبشرة الدهنية. والشاى الأخضر يحتوى على مركبات تخفض من مستويات الدهون مما يبطئ أو يوقف تطور حب الشباب. الشاي الأخضر وسرطان الجلد

الشاي الأخضر وسرطان الجلد يمكن استخدام البوليفينول في الشاي الأخضر كعوامل دوائية للوقاية من الاضطرابات الجلدية الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية الشمسية بما في ذلك سرطان الجلد. علاج الشيخوخة علاج الشيخوخة Advertisements شرب الشاي الأخضر وتطبيقه على بشرتك يمكن أن يساعد على معالجة عملية الشيخوخة بشكل أفضل. الشاي الأخضر والجلد حول عينيك

الشاي الأخضر والجلد حول عينيك إذا كنت تعاني من تورم حول عينيك ، فقد يوفر علاج الشاي الأخضر المنزلي للعينين المنتفخين الراحة، فيما يلي الخطوات: - نقع كيسين من الشاي الأخضر . - الضغط عليها لإزالة السائل الزائد. - ضع أكياس الشاي في الثلاجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة. - ضع أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

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