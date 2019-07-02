شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تاخد "تان".. اعرف النصائح الصحية الضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الكثيرون فى فصل الصيف لقضاء أوقاتهم على شواطئ البحر، وقد يرغبون في أخذ "تان" أو تغير لون بشرتهم، ويقومون بوضع العديد من الكريمات المختلفة التي تساعدهم في الوصول لهذا الأمر، ولكن البعض يتعرض لحروق شديدة في البشرة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق التي تساهم في الحفاظ على بشرتهم من الحروق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

عند الذهاب للشواطئ عليك اتباع هذه النصائح الهامة التي تساهم في الحفاظ علي بشرتك، وتقلل فرص التعرض للحروق، ومنها:

- وضع كريمات واقية من أشعة الشمس الشديدة، على جميع أجزاء الجسم تجنبا لحرق الجسم.

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- للحفاظ علي جودة الكريم عليك وضعه في مكان بارد تجنبا للتعرض لأي مشاكل.

-إذا كنت من عشاق تقضية اليوم علي شاطئ فعليك دهن الجسم كل ساعتين للحفاظ علي صحة الجلد، وتجنب التعرض للحروق.

- ابتعد عن أشعة الشمس الضارة والتي تزيد من تعرضك للحروق أي من الساعة 11 صباحا وحتى 3 عصرا.

وفي حالة عدم اتباع النصائح السابق ذكرها، والإصابة بحروق من أشعة الشمس، فعليك الابتعاد عن الشمس، والإكثار من تناول الماء لترطيب الجسم والبشرة، واستخدام كريم للحروق للحصول على ترطيب جيد.