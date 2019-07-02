شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. القرفة وعصير البرتقال لعلاج عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر الهضم من المشاكل الصحية الشائعة في الجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب آلام في البطن، الانتفاخ، القيء، الإسهال، والشعور بالضيق، وعادة ما يحدث عسر الهضم عن طريق تناول طعام ملئ بالدهون، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام القرفة وعصير البرتقال والبيكربوناتو لعلاج عسر الهضم والانتفاخ، وفقاً لموقع step to health.



عسر الهضم

نصائح لمنع عسر الهضم والانتفاخ

-تناول الطعام ببطء وامضغه بشكل جيد مع تجنب ابتلاع الهواء بين الوجبات، لأن هذا سبب رئيسي للانتفاخ.

-تجنب المشروبات الغازية.

-تحديد الأطعمة التي تسبب عسر الهضم لديك، فكثير من الناس لديهم حساسية تجاه تناول بعض الخضروات مثل القرنبيط والخيار والفلفل والكرنب وغيرها. يمكن أن تسبب هذه الأطعمة الشعور بالتورم أو أعراض عسر الهضم الأخرى.

-حدد ما إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أم لا، حيث تعد حساسية الألبان أمرًا شائعًا للغاية، وقد يصعب هضم منتجات الألبان.

Advertisements

-التوقف عن تناول الأطعمة والوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.



شاى القرفة

وصفة شاي القرفة لعلاج عسر الهضم

تعتبر القرفة من الأعشاب التى لها خصائص فعالة تساعد في تحسين الهضم، عن طريق الحد من التشنجات والتورم الناجم عن سوء الهضم.

لصنع شاي القرفة كل ما عليك فعله هو إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى كوب من الماء المغلي واتركها لبضع دقائق، واشربه ببطء.

وصفة عصير البرتقال

يمكن أن يصبح اللون البرتقالي أفضل صديق لك في بعض الأحيان عندما تتناول وجبة ثقيلة، قبل تناول الأطعمة الدهنية أو الثقيلة، تناول برتقالًا أو اشرب كوبًا من عصير البرتقال الطازج. يساعدك البرتقال على زيادة مستويات حمض المعدة لديك وتحسين عملية الهضم.



البيكربوناتو

البيكربوناتو أو صودا الخبز

تورم المعدة من الأعراض التي تسبب عسر الهضم الناجم عن الطعام الذي تناولناه، فلا يوجد شيء أفضل من صودا الخبز لتخفيف ذلك، لأنه يساعد على محاربة حرقة المعدة ويطلق الهواء المحاصر في الجهاز الهضمي.

يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى نصف كوب من الماء ويمكنك إضافة القليل من عصير الليمون، ثم شرب الخليط على الفور.