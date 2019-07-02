شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حصوات فى المرارة.. خليك فى الليمون والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات المرارة من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون ، فالمرارة واحد من أعضاء الجهاز الهضمى المهمة التى تعمل على تخزين العصارة المرارة التى يفرزها الكبد لهضم الطعام، وعند تعرضها للالتهابات والحصوات تسبب ألم شديد وعدم القدرة على تناول الطعام ، كما انها تسبب الغثيان القىء.

وبعيدا عن العلاجات ذكر موقع stylecraze بعض الطرق الطبيعية المناسبة لمرضى حصوات المرارة وتساعد على العلاج ومنها:



كركم

الكركم

يحتوى الكركم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والتخلص من حصوات المرارة ، كما أنه يحتوى لعى بعض الخصائص المضادة للالتهاب وعلاج حصوات المرارة، وذلك عن طريق خلط معلقة من الكركم مع معلقتين من العسل الابيض وتناول الخليط.

عصير الليمون



ليمون

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يحتوى الليمون على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والجراثيم والذى يساعد على منع تكوين الحصوات والتخلص منها، وذلك عن طريق كوب من عصير الليمون مرتين فى اليوم.

زيت جوز الهند

يحتوى على بعض الخصائص والعناصر الغذائية التى تعمل على تفتيت الحصوات وتعزيز صحة الجهاز الهضمى والكبد ، وذلك عن طريق خلط كل من "زيت جوز الهند،قطعة من الزنجبيل،عصير التفاح، الليمون"، وتناول الخليط مرة واحدة فى اليوم.



زيت خروع

زيت الخروع

فيعتبر زيت الخروع من الزيوت الهامصة لصحة الجهاز الهضمى والحصوات ، ويعمل على عدم تكوين الحصوات وطرد السموم والجراثيم من الجسم ، وذلك عن طريق تدليك الجانب الايمن من البطن بزيت الخروع بعد تسخينه، وذلك 3 مرات فى اليوم.