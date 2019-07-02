شكرا لقرائتكم خبر عن هل التهاب الحلق يسبب تيبس الرقبة؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من التهاب الحلق المصاحب لألم شديد فى الرقبة، وهناك بعض الأسباب وراء حدوث هذه الأعراض المصاحبة لبعضها البعض، حسبما ذكر موقع" healthline".

ما هي العلاقة بين التهاب الحلق والرقبة؟تحتوي رقبتك على العديد من الهياكل التشريحية مثل:

- الحلق.

- الفقرات العنقية.

- العضلات والأوعية الدموية.

لذلك فإن الشرط الذي يؤثر على بنية واحدة يمكن أن يستمر أيضًا في التأثير على الآخرين.

- يمكن للعدوى البكتيرية التي تبدأ في الحلق أن تغزو الأنسجة العميقة في الرقبة مما يسبب آلام الرقبة أو تصلبها.

- يمكن أن يسبب ورم في الرقبة تهيج في الحلق أثناء الضغط على الأنسجة القريبة الأخرى مما يؤدي إلى آلام الرقبة.

- قد تؤدي إصابة الرقبة إلى إجهاد العضلات وتسبب آلام الرقبة وتيبسه،ا إذا كان يؤثر على منطقة الحلق فقد تواجه بعض الألم.

يمكن أن تسبب بعض الفيروسات التي تصيب الحلق مثل Epstein-Barr و التهاب السحايا الفيروسي و التهاب في الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، قد تصل كل هذه الاعراض إلى الرقبة.

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ما هي أعراض التهاب الحلق والرقبة شديدة؟\

- الألم أو الخدش في الحلق.

- تفاقم الألم عند البلع أو الحديث.

- صوت أجش.

- اللوزتان تكونان حمراء أو منتفخة أو بها بقع بيضاء.

- تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

أعراض تصلب الرقبة

- الألم الذي قد يزداد سوءًا من خلال وضع رأسك في نفس الوضع لفترة طويلة من الزمن.

- انخفاض نطاق حركة الرأس أو الرقبة.

- تشنجات العضلات.

- صداع الرأس.