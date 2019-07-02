شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الشيكولاتة لصحتك منها منع الكحة وتحسين صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيكولاتة من أفضل الأطعمة الصحية التى يمكن أن تتناولها، خاصة الشيكولاتة الداكنة، حيث أظهرت الدراسات أن الشيكولاتة تحسن المزاج لاحتوائها على مزيج من المواد الكيميائية ومضادات الأكسدة، وهو ما يجعلها غنية بالفوائد الصحية، وفقاً لموقع Net doctor.

1- الشيكولاتة تحسن المزاج

طعم الشيكولاتة ورائحتها وملمسها يحفز مناطق الشعور بالراحة في المخ، حيث تحتوي الشيكولاتة أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يحفز إنتاج السيروتونين، وهو مادة مضادة للاكتئاب في الدماغ.

2- الشيكولاتة تحسن صحة القلب

تناول الشوكولاته يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويأتي بفوائد مضادة للالتهابات، وذلك بفضل المحتوى العالي من المواد الكيميائية التي تسمى الفلافونويد.

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3- الشيكولاتة تحمي الشرايين

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة على منع الكوليسترول السئ LDL، ويحتوي الفلافونويد على أكثر من 50 % من نوع غير عادي من الدهون المشبعة يسمى حمض الستيريك، الموجود في زبدة الكاكاو، التي لا ترفع مستوى الكوليسترول الضار وربما تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

4- الشيكولاتة تهدئ السعال

تحتوي الشيكولاتة أيضًا على مادة كيميائية تسمى الثيوبرومين، والتي تمنع السعال من خلال العمل على العصب المبهم، الذي يحمل رسائل من الجهاز العصبي المركزي إلى المخ.

5- الشيكولاتة تفيد الدماغ

قد تساعد أيضًا مادة كيميائية تسمى epicatechin - الموجودة في الكاكاو والشاي الأخضر - في حماية الدماغ من تكوين البروتينات أو لويحات الأميلويد التي تتطور في مرض الزهايمر.