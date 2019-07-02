شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت لإصابة بالرأس وارتجاج احذر النوم فورا.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يتعرض الشخص للإصابة بالرأس أو الارتجاج نتيجة لحوادث سيارات أو أى صدمة، ودائما ما تكون هناك نصائح بالبقاء مستيقظا لعدة ساعات بعد التعرض للارتجاج، للاعتقاد أن النوم مع ارتجاج يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة حسبما ذكر موقع" healthline".

ولكن النوم لا يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة بعد الارتجاج، فالخطر يكمن في أنه عندما تكون نائماً من غير المحتمل أن يلاحظ من حولك مؤشرات وجود تلف خطير في الدماغ مثل نوبة أو ضعف في أحد جوانب الجسم، لذا من الأفضل تجنب النوم عقب التعرض لصدمة بالرأس او الارتجاج.

وقد يكون هناك مجموعة من الأعراض بعد صدمة الرأس الخفيفة، ومن الممكن أن ينصح الأطباء الشخص المصاب بالحصول على قسط من الراحة والنوم بعد الارتجاج فى بعض الحالات وهى:

- إذا كان يمكنك الاستمرار في محادثة.

- إذا كان يمكنك المشي دون صعوبة.

ولكن إذا كنت تعاني من ارتجاج أكثر خطورة يوصي الأطباء بإيقاظك بشكل دوري .

كيف يمكن أن يؤثر الارتجاج على نومك

عندما يكون لديك ارتجاج، قد تشعر بالتعب أكثر من المعتاد أو تحتاج إلى أخذ غفوة قصيرة طوال اليوم. يمكن أن يؤثر الارتجاج أيضًا على نومك بطرق أخرى.

تشمل مشكلات النوم الشائعة مع الارتجاج:

- إعياء.

- الشعور بالتعب خلال النهار.

تتحسن مشكلات النوم بشكل عام مع شفاء الاصابه التى قد تستغرق بضعة أسابيع.

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لتحسين نومك جرب هذه النصائح:

- حافظ على جدول نوم منتظم عن طريق الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

- تأكد من حصولك على ما لا يقل عن كمية النوم الموصى بها ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى المزيد من النوم أثناء الشفاء.

- استرخ قبل النوم مع الأنشطة الهادئة مثل الاستحمام أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

- تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة، والحفاظ على غرفتك باردة إلى حد ما يمكن أن يعزز النوم المريح.

- تجنب استخدام الإلكترونيات أو الأضواء الساطعة لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.

- تجنب القيلولة إن أمكن خاصة في فترة ما بعد الظهر.

- في أول 24 ساعة بعد الارتجاج يجب تجنب الأنشطة التالية قدر الإمكان:

التلفزيون أو ألعاب الفيديو.

استخدام الكمبيوتر.

الأعمال المنزلية.

القراءة للعمل أو الترفيه.

ابتعد عن الرسائل النصية أو استخدام الهاتف المحمول.