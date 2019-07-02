عرض سعودي لمدافع الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى محمود علاء مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر عرضا للانضمام للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر مصدر مقرب من علاء لـ"العين الرياضية" أن اللاعب تلقى اتصالات من قبل بعض الوكلاء في الأيام الماضية لمعرفة رأيه في الانضمام للهلال السعودي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الوكلاء أجروا اتصالات بمسؤولي الزمالك حول التفاوض بشأن انتقال علاء للهلال، إلا أن إدارة النادي المصري طلبت إرسال عرض رسمي.
ويرفض الزمالك فى الوقت الحالي الاستمرار في المفاوضات الشفهية للاستغناء عن مدافعه، حيث يريد مسؤولوه الحصول على عرض رسمي لدراسته، وتحديد المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن اللاعب في الفترة المقبلة.
وتألق محمود علاء (28 عاما) في الموسم المنصرم مع الزمالك حيث سجل 15 هدفا وصنع هدفا خلال 27 مباراة بكل البطولات.
ويمتد عقد المدافع الدولي مع الزمالك حتى صيف 2022، علما بأنه انضم للقلعة البيضاء من وادي دجلة في صيف عام 2017.
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