شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الافراط فى تناول الليمون الإصابة بقرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يسعون لتناول الليمون بكثرة، فالليمون يعد من الحمضيات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والتي تساهم بشكل كبير والتي تساهم في إمداد الجسم بفوائد عدة، ومما لاشك فيه أن الاكثار من تناول الليمون يتسبب في الأضرار لجسم الإنسان، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "healthline".

اضرار الافراط فى تناول الليمون

-نجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية في الأسنان عند تناولهم للليمون، وهذا الأمر يرجع إلي أن طبيعية الليمون الحمضية من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

ـ للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل بها نتيجة للإسراف في تناولهم لليمون، وهذا الأمر يرجع نتيجة للتعرض لمشاكل في المعدة وإفراز حمض المعدة في المريء، وهذا يتسبب في شعور الشخص بألم شديد في الصدر وزيادة حرقان المعدة والصدر.

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- كثرة الإفراط والإسراف في تناول الليمون يعد من الأمور الصعبة التي تزيد من فرص الإصابة بالجفاف، وهذا نتيجة لزيادة الشعور بالتبول المتكرر، فالليمون من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في كثرة التبول.

- كثرة الاسراف في تناول الليمون يتسبب في التعرض والإصابة بالقرحة في المعدة، وهذا يرجع للإكثار من تناول الحمضيات في الجسم وتراكم الحمضيات به يزيد من هذا الأمر بشكل كبير.

- نظرا لاحتواء الليمون علي مادة "الأكسالات" التي تزيد من فرص الإصابة بالحصوات كصحوات المرارة والكلي، ولذا يجب توخي الحذر من هذا الأمر والإكثار من تناول الماء والحد من التعرض لمشاكل في المعدة.