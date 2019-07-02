شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك بلغم ومناخيرك مسدودة.. قد تكون مصاباً بالنزلة التنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بتراكم المخاط فى أنفك أو التهاب الحلق أو الأذنين أو الصدر؟..إذا كانت إجابتك بنعم فقد تكون مصاباً بما يعرف ب"النزلة التنفسية"، وهى عبارة عن التهاب في الأغشية المخاطية في مجرى الهواء، وعادة ما يصيب الجزء الخلفي من الأنف أو الحلق أو الجيوب الأنفية، وفقاً لما ذكره موقع Net doctor.



اعراض النزلة التنفسية

ما هى النزلة التنفسية؟

النزلة التنفسية هى فائض من البلغم أو المخاط السميك في مجاري الهواء بالجهاز التنفسى، ويحدث هذا بشكل شائع في الجيوب الأنفية الموجودة في مقدمة الوجه على جانبي الأنف، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في الحلق أو الأذنين أو الصدر.

والنزلة التنفسية غالبًا ما تكون أحد أعراض أمراض أخرى مثل: البرد أو حمى القش أو أنواع أخرى من المشاكل التي تسببها الحساسية أو الزوائد اللحمية الأنفية.

أسباب النزلة التنفسية

تحدث النزلة التنفسية بسبب الدفاعات الطبيعية للجسم- والجهاز المناعي - الذي يتفاعل مع العدوى أو التهيج، عندما يحدث هذا، فإنه يرسل خلايا الدم البيضاء إلى مصدر العدوى أو التهيج، لتنشر بعد ذلك الجزيئات التي تسبب انتفاخ الأغشية المخاطية وانتاج المخاط.

ولأسباب غير معروفة ، لدى بعض الأشخاص أوعية دموية حساسة بشكل غير طبيعي تتفاعل مع العوامل البيئية، مثل دخان السجائر والتلوث، هذا يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية المصابة بطريقة مشابهة للعدوى أو الحساسية، وهذا التورم يؤدي إلى احتقان ونزيف.

- يعد دخان السجائر والتلوث من العوامل الشائعة المسببة للنزلة التنفسية ، بالإضافة إلى العطور والكحول والطعام الحار والتغيرات في الطقس والإجهاد.

أعراض النزلة التنفسية

بالنسبة لمعظم الناس ، تشمل أعراض النزلات التنفسية ما يلي:

Advertisements

-انسداد الأنف أو سيلانها.

-المخاط أسفل الجزء الخلفي من الحلق"البلغم".

-سعال مزعج.

-صداع الرأس.

-فقدان الشم أو التذوق.

-ألم في الوجه.

-إعياء وتعب.

-ضعف السمع أو الإحساس بالصداع في الأذن الوسطى.