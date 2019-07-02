شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الصداع كثيرة ولكن أبرزها الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع واحدة من الشكاوى الطبية الأكثر شيوعا على مستوى العالم، معظم الناس لديهم على الأقل تجربة واحدة على الأقل في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن العمر والعرق والجنس.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) هناك ما يقرب من نصف جميع البالغين في جميع أنحاء العالم سوف يعانون من صداع في أي سنة معينة.

يمكن أن يكون الصداع علامة على الإجهاد أو الضيق العاطفي، أو يمكن أن ينجم عن اضطراب طبي، مثل الصداع النصفي أو ارتفاع ضغط الدم أو القلق أو الاكتئاب.



اسباب الصداع

أسباب الصداع

يمكن أن يحدث الصداع في أي جزء من الرأس على جانبي الرأس، أو في مكان واحد فقط، أكثر أنواع الصداع شيوعًا هي الصداع نتيجة الجيوب الأنفية والتوتر والصداع النصفي، يحدث صداع الجيوب الأنفية عادة عندما يكون هناك عدوى أو ضغط في الجيوب الأنفية.

غالبًا ما يتم يحدث صداع التوتر بسبب:

ضغط عصبى.

قلة النوم.

إعياء.

الجوع.

انسحاب الكافيين.

التوقف المفاجئ للأدوية التي تحتوي على مادة الكافيين .

التغيرات المناخية.

العديد من تلك العوامل التي تسبب صداع التوت، وخاصة التوتر والجوع والتعب وقلة النوم ، يمكن أن تسبب صداع نصفي.



أنواع الصداع

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أسباب أكثر خطورة من الصداع

بعض الصداع هي أحد أعراض الحالة المادية الكامنة، على سبيل المثال يمكن أن يشير الصداع فى بعض الأحيان إلى أن ضغط الدم لديك أعلى مما يعتبر قراءة طبيعية تبلغ 120/80 ملم زئبق أو أقل، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، لذا تأكد من فحص ضغط الدم لديك بشكل منتظم ، خاصة إذا كنت تعاني من الصداع ، أو تشك في أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد أسباب الصداع لديك.



صداع

أنواع الصداع

صداع التوتر

صداع التوتر هو الشكل الأكثر شيوعا من أنواع الصداع، عادة ما تبدأ هذه الصداع ببطء وتدريجي في منتصف اليوم، ويسبب ألم على كلا الجانبين ينتشر من أو إلى الرقبة، عادة ما تستغرق الهجمات العرضية بضع ساعات، ولكنها قد تستمر لعدة أيام.

الصداع النصفى

قد يسبب الصداع النصفى ألمًا نابضًا عادة على جانب واحد فقط من الرأس، وقد يكون مصحوبًا بالألم، ويعد الصداع النصفي ثاني أكثر أنواع الصداع شيوعًا ويمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الفرد، ويمكن أن تستمر الصداع النصفي من عدة ساعات إلى يومين إلى 3 أيام.



أسباب الصداع

الصداع العنقودى

عادة ما تستمر نوبة الصداع العنقودي بين 15 دقيقة و 3 ساعات، وتحدث فجأة مرة واحدة يوميًا تصل إلى 8 مرات في اليوم لفترة تتراوح بين أسابيع وشهور، الألم الناجم عن الصداع العنقودى يكون شديد وعلى طرف واحد من الرأس وقد يشمل عادة عين واحدة فقط.