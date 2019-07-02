شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الغدة الدرقية منها وجود كتلة فى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقع الغدة الدرقية في الجزء الأمامي من الرقبة أسفل الحنجرة مباشرة، والتي تسمى صندوق الصوت، والغدة الدرقية هي جزء من نظام الغدد الصماء، الذي ينظم الهرمونات في الجسم، وتمتص الغدة الدرقية اليود من مجرى الدم لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، والتي تنظم عملية التمثيل الغذائي للشخص، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض سرطان الغدة الدرقية، وفقاً لموقع cancer.

وتحتوي الغدة الدرقية العادية على فصين، واحد على كل جانب من القصبة الهوائية، متصل بشريط ضيق من الأنسجة، مما يعني أنه من الصعب العثور عليها عن طريق اللمس لكن إذا تطور ورم في الغدة الدرقية، فإنك تشعر بوجود كتلة في الرقبة.



سرطان الغدة الدرقية

اعراض سرطان الغدة الدرقية

من الشائع للأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية أن يكون لديهم أعراض قليلة، أو قد لا تظهر لديهم أى أعراض، وغالباً ما يتم تشخيص سرطان الغدة الدرقية عن طريق الفحص الروتيني للعنق أثناء الفحص البدني العام أو عن طريق الأشعة السينية.

قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الغدة الدرقية من الأعراض أو العلامات التالية، وفي بعض الأحيان، لا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الغدة الدرقية من أي من هذه التغييرات، أو قد يكون سبب الأعراض حالة طبية مختلفة وليست سرطاناً.

-كتلة في مقدمة الرقبة بالقرب من تفاحة آدم.

-بحة في الصوت.

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-تورم الغدد في الرقبة.

-صعوبة في البلع.

-صعوبة في التنفس.

-ألم في الحلق أو الرقبة.

-سعال مستمر ولا يسببه نزلات البرد.



اعراض سرطان الغدة الدرقية

إذا كنت مهتمًا بأي تغييرات تواجهها، فيرجى التحدث مع طبيبك، الذى سوف يسألك عن المدة الزمنية وعدد المرات التي كنت تعاني فيها من الأعراض، للمساعدة في معرفة سبب المشكلة و التشخيص.

وهذه الأعراض قد تكون ناجمة عن سرطان الغدة الدرقية أو مشاكل الغدة الدرقية الأخرى، مثل: تضخم الغدة الدرقية؛ أو حالة لا تتعلق بالغدة الدرقية، مثل العدوى، لذا الطبيب وحده هو القادر على تشخيص هذه الأعراض.