شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكرفس .. مضاد للاكسده وغنى بفيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرفس من النباتات التى تحمل الكثير من الفوائد الصحية الهامة للجسم خاصة أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجلعه جيدا جدا عند إضافته إلى قائمة الطعام اليومية وإعداد الكثيرمن الوجبات الصحية والشهية التي يدخل في محتواها الكرفس، حسبما ذكر موقع" healthline".

فوائد الكرفس الصحية1. الكرفس هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة الهامة

يحتوي الكرفس على فيتامين C ، وبيتا كاروتين، وفلافونويدات، ويوجد على الأقل 12 نوعًا إضافيًا من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة الموجودة في الساق الواحد، كما انه مصدر رائع للمغذيات النباتية حيث ثبت أنه يقلل من حالات الالتهاب في الجهاز الهضمي والخلايا والأوعية الدموية والأعضاء.

2. الكرفس يقلل من الالتهابات

تم ربط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل وهشاشة العظام، حيث تحتوي بذور الكرفس على حوالي 25 مركبًا مضادا للالتهابات يمكن أن يوفر الحماية ضد الالتهاب في الجسم.

3. الكرفس يدعم الهضم

في حين أن العناصر الغذائية المضادة للأكسدة والمواد المضادة للالتهابات توفرالحماية لكامل الجهازالهضمي فإن الكرفس قد يوفر فوائد خاصة للمعدة.

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ثبت أن السكريات المستندة إلى البكتين في الكرفس بما في ذلك المركب المعروف باسم apiuman تقلل من حالات قرحة المعدة وتحسن بطانة المعدة وتعدل إفرازات المعدة.

ثم هناك نسبة عالية من الماء من الكرفس حوالي 95 % بالإضافة إلى كميات سخية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

4. الكرفس غني بالفيتامينات والمعادن مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.

يحتوي الكرفس على فيتامينات A و K و C بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والفولات، كما أنها منخفضة في الصوديوم بالإضافة إلى أنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني أنه له تأثير بطييء وثابت على نسبة السكر في الدم.

5. الكرفس له تأثير قلوي

كما يحتوي علي مجموعة من المعادن مثل الماغنيسيوم والحديد والصوديوم يمكن أن يكون للكرفس تأثير معادل على الأطعمة الحمضية.