شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف كيف يساعد الفلفل الأسود فى مكافحة الاضطرابات العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفلفل الأسود من أكثر التوابل شيوعًا والأكثر استخدامًا حول العالم فى الكثير من الأكلات، ليضيف طعم مميز كما أن له نكهة قوية تميزه.

يحتوى الفلفل الأسود على " الريبوفلافين والثيامين والصوديوم والبوتاسيوم والكلور"، كما أنه يحتوي على كمية من البروتين فيه، وأيضا هو مصدر غني بفيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والألياف والكروم.

يحتوي الفلفل الأسود وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للأورام، لذا فهو مفيد للغاية فى سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا.



الفلفل الأسود

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ذكرت دراسة حديثة أن الفلفل الأسود يحتوى على عنصر يسمى "بايبيرين" يمكن استخدامه فى علاج متلازمة الهزة، وبسبب العدد الكبير من تكرار الحمض النووي الريبي فى الجسم، يسبب السمية الخلوية في الخلايا العصبية.

ووجد فريق من الباحثين أن الفلفل الأسود يتفاعل مع تكرار الحمض النووي الريبي ويقلل من مستوى السمية في الخلايا العصبية، فمادة البايبيرين معروفة شعبيا بخصائصها المضاد للسرطان، ومضاد للالتهابات ، ومضاد للخلايا، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للأكسدة.

خلال الدراسة تم أخذ خطين مختلفين من الخلايا التي تحتوى على تكرار الحمض النووي الريبي وتظهر خاصية المرض، وتم اختبارها بعد حقنها بمادة البايبيرين وأعطت نتائج مدهشة ولكنهم بحاجة أيضًا إلى الحصول على تأكيد على النماذج الحيوانية المناسبة.