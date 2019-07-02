شكرا لقرائتكم خبر عن علاج هشاشة العظام بطرق الطب البديل ومنها رياضة التاى تشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من الحالات المرضية الشائعة التى تتميز بانخفاض كتلة وكثافة العظام، بحيث تصبح العظام أضعف من العظام الطبيعية، وقد تصبح هذه الحالة أسوأ إذا لم يتم علاجها، فى هذا التقرير نتعرف على علاج هشاشة العظام باستخدام الطب البديل، وفقاً لموقع very well health.

وتحدث هشاشة العظام عندما تصبح العظام أضعف وتفقد المعادن الطبيعية الموجودة بها، وبالتالي تصبح أقل "كثافة" وأكثر هشاشة وأكثر عرضة للكسر، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.



علاج هشاشة العظام

علاج هشاشة العظام بالطب البديل

تمت دراسة العديد من المواد الطبيعية والعلاجات البديلة التى تساعد فى علاج هشاشة العظام وتحسين كثافتها.



علاج هشاشة العظام بالتاى تشى

رياضة التاي تشي

في دراسة أجريت عام 2007 على 49 شخصًا بالغًا مصابًا بهشاشة العظام وجد العلماء أن التدريب لمدة 18 أسبوعًا على تاي تشي (وهو رياضة صينية روحانية قديمة تجمع بين الحركات البطيئة مع التأمل والتنفس العميق) ساعد على تحسين التوازن وقد يقلل من خطر الإصابة نتيجة السقوط.

كما أوضحت دراسة نشرت في نفس العام أن تاي تشي قد يكون تدخلاً فعالًا وآمنًا وعمليًا للحفاظ على كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

الشاي الأخضر

قد يؤدي استهلاك الشاي الأخضر إلى تحسين كثافة المعادن في العظام عن طريق تنشيط الخلايا المكونة للعظام وتثبيط النشاط في الخلايا التي تضعف العظام، وفقًا لتقرير نُشر في عام 2009.

فيتامين د

تشير دراسة أجريت عام 2006 على 448 شخصًا إلى أن نقص فيتامين (د) وقصوره شائعاً بين مرضى هشاشة العظام ، وفيتامين (د) ضروري لمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسى لتشكيل وتقوية صحة العظام.

كما يساعد التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في الجسم على إنتاج فيتامين (د)، ولكن نظرًا لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بالحصول على فيتامين (د) من الأطعمة والمكملات الغذائية.

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هشاشة العظام

عوامل خطر تزيد الإصابة بهشاشة العظام

-نظرًا لأن العمليات المتعلقة بالشيخوخة تستنفذ المعادن من العظام ، فمن المحتمل أن يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام كلما تقدمت في العمر.

-النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام، وذلك بسبب انخفاض كثافة المعادن بشكل طبيعي في العظام وبعض التغيرات الهرمونية المؤثرة على العظام التي تحدث أثناء انقطاع الطمث.

العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام تشمل:

-اضطرابات الأكل أو غيرها من المشكلات التي تمنع الجسم من امتصاص كمية كافية من المعادن والفيتامينات.

-التعرض للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

- الوراثة.

-شرب الكحول.

-بعض الأدوية.