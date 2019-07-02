شكرا لقرائتكم خبر عن خليكى واعية.. علامات لو ظهرت على ابنك اعرفى إنه عنده أنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والأنفلونزا من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الأطفال نظرا لتقلبات الجو والإصابة بالفيروسات والعدوى، ولكن قد تتشابه أعراض الأنفلونزا مع العديد من الأمراض، لذلك يقدم موقع mayoclinic بعض الأعراض التى إذا ظهرت على الطفل فهى تدل على إصابته بالأنفلونزا وهى:

الانفلونزا الانفلونزا 1:ارتفاع درجة الحرارة بدرجة كبيرة قد تتعدى الـ 39 درجة مئوية. 2:يشعر الطفل بألم شديد فى المفاصل والعضلات. 3: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود، أو التركيز. 4:التعرق اثناء الليل. 5:الصداع الشديد والمستمر. Advertisements 6:السعال المستمر والمزمن.

الطفل الطفل 7:احتقان والتهاب الحلق الشديد. 8:إذا كان الطفل رضيع فلا يستطيع التعبير عن ألم ووجه ولكنه يبكى باستمرار ولا يستطيع تناول الطعام. 9: السعال والعطس المستمر. فى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للطفل مع الاهتمام بتناول الاعشاب والسوائل الدافئة ، وتناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليكى واعية.. علامات لو ظهرت على ابنك اعرفى إنه عنده أنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.