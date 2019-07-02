شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. أطعمة تسكن ألم الدورة الشهرية اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اقتراب موعد نزول الدورة الشهرية تعاني الكثيرات من تقلبات المزاج الذي يصاحبه ألم شديد في البطن والظهر، مع تحجر في الثدي، وهذا الأمر يعد من علامات اقتراب موعد الدورة الشهرية، ونجد أن الكثيرات يقمن بأخذ المسكنات للتخلص والقضاء علي الألم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من ألمها بشكل كبير، وذلك وفقا لموقع "webmed".

نشرت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، فوائد تناول البيض خلال الدورة الشهرية، حيث إن من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات الهامة لجسم المرأة خلال هذه الفترة، والذي يعمل علي تقليل الشعور بألم شديد في البطن.

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كما أوصي التقرير علي ضرورة تناول الموز، حيث إنه يحتوي علي بعض العناصر الهامة لجسم المرأة خلال هذه الفترة كالمغنسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يعمل علي تنظيم حركة الأمعاء ويقلل من التعرض للتقلصات في المعدة والأمعاء خلال هذه الفترة، ويعمل كمسكن طبيعي.

وأوضحت بعض الدراسات أن تناول البرتقال والبطيخ يعمل علي إمداد جسم المرأة بالكالسيوم وفيتامين "د"، والألياف، فهذه العناصر تعد هامة لجسم النساء في فترة الدورة الشهرية، فتناولها لهم يقلل من التقلبات المزاجية والاكتئاب وتقلل من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.