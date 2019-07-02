شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الدماغ وحساسية من الضوء.. هذه أبرز أعراض صداع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع من المشاكل الصحية المزعجة للكبار ولكنه أيضاً قد يصيب الأطفال بشكل كبير، خاصة الصداع النصفى وصداع التوتر، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة به عند الأطفال، وفقاً لما ذكره موقع very well health .



صداع الاطفال

أعراض الصداع عند الأطفال

الصداع النصفي عادة ما يكون أكثر حدة من أنواع الصداع الأخرى، وقد تختلف الأعراض عند الأطفال عن الأعراض لدى البالغين، على سبيل المثال ، يمكن أن يستمر الألم لمدة تقل عن ساعتين في الأطفال الأصغر سنا، في حين أنه يستمر عادة أربع ساعات على الأقل في المراهقين والبالغين الأكبر سنا.

أعراض الصداع النصفي عند الأطفال يمكن أن تشمل:

- ألم شديد إلى معتدل على جانبي الرأس (ثنائى الجانب)، على الرغم من أن الأطفال يصلون إلى سن المراهقة المتأخرة وأوائل العشرينات، فى حين أن صداع البالغين يتمركز على جانب واحد من الرأس (أحادي الجانب).

- النبض أو الخفقان وآلام الرأس.

- الغثيان أو القيء.

- حساسية للضوء.

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- حساسية الصوت.

- النفور من الروائح.

- آلام البطن.

-هالة تبدأ قبل الصداع النصفي أو عند بدايته والتي يمكن أن تشمل الاضطرابات البصرية، أو في كثير من الأحيان، ضعف العضلات على جانب واحد من الجسم (شلل نصفي) أو ضعف اللغة (فقدان القدرة على الكلام).



صداع الاطفال

-عادة ما تتفاقم هذه الأعراض بسبب الأنشطة البدنية الروتينية ، مثل: المشي أو تسلق السلالم.

-الأطفال الصغار لا يستطيعون وصف أعراضهم وقد يمسكون رؤوسهم ويبكون، وهذا أيضاً من الفروق بين صداع الأطفال والبالغين.