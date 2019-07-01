حروق الشمس.. ١٠ وصفات طبيعية تهدئ البشرة

رغم حبنا للشمس والهواء الطلق، إلا أن هناك كثيرين ممن لا تتحمل بشرتهم الجلوس طويلاً تحت أشعة الشمس ويصابون بحروق، فإذا كنتم من هؤلاء فلا تقلقوا، فقد نقلت صحيفة "صن" عن أطباء أمراض جلدية ١٠علاجات بسيطة وسهلة لتهدئة حروق الشمس، نوردها لكم كما يلي..

1. المرطبات

هناك الكثير من المستحضرات التي يمكن شرائها من الصيدليات المحلية أو السوبر ماركت التي تعمل على تخفيف الحروق والمساعدة في إصلاح البشرة التالفة.

اختر واحدة بالصبار أو الـ"ألو فيرا"، لأن المستخلصات النباتية تساعد في تهدئة الحروق، ورغم أن هذه المستحضرات أو المواد الهلامية تساعد في إصلاح الجلد بعد أضرار أشعة الشمس، لكنها لا تستطيع إصلاح الأضرار التي لحقت بالخلايا، وهذا الضرر يعرضك لخطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا تأكد أنك تستخدم دائماً واقياً من الشمس.





2. التبريد

استخدم شيئاً بارداً على بشرتك للمساعدة في تخفيف الحرارة التي تسببها الشمس، يمكن أن يساعد الضغط بشيء بارد أو عبوة ثلج أو حمام بارد على تهدئة بشرتك.

لكن لا تضع الثلج مباشرة على جلدك، لأن ذلك قد يسبب الألم والضرر، ويمكنك وضعه داخل منشفة أولاً.

قد تحتاج إلى تكرار العملية عدة مرات، وهذا يتوقف على مدى سوء الحرق.

3. الزبادي

يمكن استخدام اللبن لتخفيف حروق الشمس، فوضع الزبادي على جلدك المحترق يوفر بعض الراحة، ويبدو أن مستوى الحموضة العالي يخفف من الحروق، لذلك يمكن استخدامه لتهدئة الحرارة.





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4. الشاي

يمكن استخدام كيس الشاي بعد استخدامه بوضعه على بشرتك، ويُعتقد أن حمض التانيك الموجود في الشاي الأسود يساعد على إخراج الحرارة من المناطق المحروقة واستعادة مستوى الحموضة في البشرة.

5. شرب الماء

عندما تكون مصاباً بحرق من الشمس فإن الجسم يميل إلى الجفاف، لذلك من المهم التأكد من شرب الكثير من الماء لتعويض العرق وما تخسره من الماء، وعليك أن تعرف أنه إذا كانت بشرتك حساسة وجافة من الشمس فإن جسمك أيضا يعاني من الجفاف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد شرب الماء البارد في خفض درجة حرارة جسمك.

6. الحليب

يساعد الضغط بالحليب البارد على المناطق المحروقة من تخفيف حروق الشمس، لما يحتويه من فيتامين "أ" و "د" وأحماض أمينية وحمض اللبنيك والدهون وبروتينات مصل اللبن والكازين.

هذه المكونات تساعد البشرة على الانتعاش، والفيتامينات تساعد الجلد على الشفاء بينما يشجع حامض اللبنيك الجلد على التخلص من الخلايا الميتة.

كل ما عليك فعله سكب بعض الحليب في وعاء، وتركه في الثلاجة ليبرد، بعدها تنقع قطعة قماش في الحليب، أخرجهها واضغط على الجلد المصاب.





7. المسكنات

إذا كانت حروق الشمس سيئة للغاية فقد تحتاج إلى القليل من المساعدة في التعامل مع الألم، يمكنك تناول الإيبوبروفين والباراسيتامول لتخفيف ألم حروق الشمس.

وبصفة عامة، يجب ألا يأخذ الشخص البالغ أكثر من قرصين كل 4 أو 6 ساعات. وإذا كانت الأعراض شديدة مثل تقرحات وتورم وحمى فيجب أن تذهب لطبيب.

8. الكريمات

هناك الكثير من الكريمات المضادة التي تساعد على إصلاح الأضرار التي لحقت بشرتك، مثل كريم الهيدروكورتيزون يمكن أن تساعد في تخفيف الحرق والحكة والتورم.

9. الخيار

يستخدم للحفاظ على برودة العينين، ويعتقد أن الخيار له خصائص مضادة للأكسدة الطبيعية لتبريد الحروق، ويمكنك إما تقطيعه ووضعه مباشرة على بشرتك أو هرسه واستخدامه كالكريم.

10. فيتامين هـ

كريمات فيتامين هـ ليست فقط مرطبات رائعة، بل يمكنها أيضاً تخفيف حروق الشمس، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب، ويمكنك إما شراء كريم أو زيت فيتامين هـ ووضعه مباشرة على الجلد أو تناول مكملات بانتظام للحفاظ على مستوياته في الجسم.

