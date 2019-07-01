التاريخ المرضي.. بوصلة لتحديد وسيلة منع الحمل

اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة أمر غاية في الأهمية؛ حفاظاً على الصحة الإنجابية للمرأة التي تتأثر على المدى البعيد، ويتحدّد ذلك وفق الحالة الصحية والمدة المطلوبة لتأجيل الحمل.

في هذا السياق حذّرت الدكتورة ندى حامد، أخصائية أمراض النساء والتوليد بمصر، النساء من استخدام أي وسيلة من تلقاء أنفسهن، ونصحت بزيارة طبيب أمراض النساء قبل استعمال أي وسيلة لمنع الحمل.

وأكدت حامد ضرورة معرفة التاريخ المرضي لتحديد الوسيلة المناسبة حسب طبيعة الدورة الشهرية، وضغط الدم وفحص صورته، وبيان وجود "أنيميا" من عدمه، وفق المدة المطلوبة لتأجيل الحمل، قائلة: "تلك الأمور يجب مناقشتها مع الطبيب حتى يتم اختيار الوسيلة الأنسب".

وتحدثت حامد عن وسائل منع الحمل المختلفة وبعض الأعراض الناتجة عن استخدامها:

اللولب العادي





لولب عادي نحاسي، يتم تركيبه قبل نهاية الدورة، وقد يؤدي إلى زيادة عدد أيامها، وزيادة كمية الدم، وبعد 3 شهور تنتظم الدورة.

اللولب الهرموني





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يضاف إليه هرمون يخرج بطريقة متدرجة، يؤدي إلى زيادة فاعلية منع الحمل وتقليل الدورة، أي إلى أقل كمية من الدم، مع خفض عدد أيام.

وهو يفيد في حالة السيدات اللاتي يعانين من نقص الدم و"الأنيميا"، زلكنه يسبب أحياناً النزيف، أو التهابات والتصاقات في الرحم، ولكن هذه حالات نادرة لا يتم القياس عليها.

العازل الطبي

يمكن للرجل استعمال العازل الطبي خصوصاً في حالة الدورة المنتظمة، مع إمكانية الجماع دون عازل في الأسبوع الذي يلي الغسل، وفي الأسبوع الذي يسبق الدورة الجديدة دون الخوف من الحمل.

الحبوب





وهناك الحبوب ذات الهرمونين، ومنها حبوب "ياسمين" وهي منتشرة ولا غبار عليها، وحبوب "كليمن" وحبوب "cilest"وغيرها، حيث تحتوي على هرمون "إستروجين" و"بروجيستيرون" بكميات متفاوتة ولها مميزات، وآثار جانبية مثل زيادة الوزن والغثيان والصداع.

ومن أفضل الأنواع حبوب "Mercilon" وتحتوي على هرمونات مصنعة، وبالتالي فهي ذات فاعلية وأقل في أعراضها الجانبية.

الحقن





وتعتبر من وسائل منع الحمل الفعّالة التي يستمر تأثيرها من 8 إلى 13 أسبوعا، وهي لا تحتاج لتذكرة مثل الحبوب، ومن أعراضها الجانبية الصداع وزيادة الوزن والمزاج السيئ.