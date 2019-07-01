شكرا لقرائتكم خبر عن عينيك بتوجعك وعلى طول ملتهبة.. اعرف السبب وازاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العين من الأمور الشائعة التى نتعرض لها جميعا وخصوصا التهاب الملتحمة، وهوعبارة عن التهاب أو عدوى بالغشاء الشفاف الذى يبطن السطح الداخلى للجفن، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك اسباب مختلفة لالتهاب العين وهو:



التهاب العين

1: قد يكون سبب الالتهاب الاصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية وتصاحبها افرازات شفافة من العين.

2: التعرض للغبار والأتربة الكثيرة والمستمرة لايام، وهنا قد تتعرض العين للالتهاب الشديد والاحمرار والحكة.

3: تعرض العين للمواد الكيميائية قد يكون ذلك فى أدوات النظافة مثل الصابون والكلور والمواد التى تحتوى على كيماويات.

4: دخول شيء غريب في العين يسبب التهاب شديد.

5: عند الأطفال حديثي الولادة، يكون سبب الالتهاب انسداد القنوات الدمعية.

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العين

ولتفادى التهاب العين هناك بعض الطرق للوقاية منه وهى:

1: ابتعد عن ملامسة اليدين مع العينين وخصوصا اذا كانت اليد غير نظيفة ومعقمة.

2: الاهتمام بغسل اليدين باستمرار لتفادى العدوى.

3: تجنب استخدام الادوات الشخصية الخاصة بالآخرين.

4: ابتعدى عن استخدام أدوات التجميل مثل الكحل والماسكرا لتجنب انتشار العدوى وانتقال الفيروسات.