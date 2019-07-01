شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. اعرفى سبب شعورك بمذاق معدنى فى الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يحدث الحمل العديد من التغييرات في حياة المرأة، حيث تكون هرمونات الحمل هى المسئولة عن معظم هذه التغييرات، وتظهر أعراضاً مثل: غثيان الصباح، تورم القدمين وكذلك مرارة الفم أو الشعور بمذاق معدنى فى فمك يشبه قطعة معدن صدأة، فى هذا التقرير نتعرف على سبب المذاق المعدنى فى الفم، وفقاً لموقع parentin" .

الطعم المعدنى في الفم هو أحد الأعراض المبكرة للحمل، حيث قد تثير هرمونات الحمل المتغيرة بعض التغييرات الحسية في المرأة الحامل والتي يمكن أن تترك طعمًا كريهة فى الفم.

قد تشعر الكثير من النساء الحوامل بطعم معدني أو حامض أو غير واضح في فمها، ووصفت العديد من النساء الحوامل الطعم المعدني للفم بأنه يشبه مذاق العملات المعدنية القديمة.



اسباب مرارة الفم عند الحامل

أسباب المذاق المعدنى فى الفم أثناء الحمل

- تظهر مرارة الفم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وعادةً ما يتلاشى مع تقدم الحمل أو بعد الولادة، في معظم الحالات ، يتحسن الشعور فى الثلث الثاني من الحمل عندما تبدأ الهرمونات في الاستقرار قليلاً.

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- قد تواجه بعض النساء الحوامل ذلك من وقت لآخر طوال فترة الحمل، خاصة بعد تعرضهن للحرقة أو تناول شيء مع مواد التحلية الاصطناعية أو أي شيء مثل: البصل.

- قد تكون هناك أسباب أخرى للمذاق المعدني في فمك لا تتعلق بالحمل، مثل مرض السكر أو التهاب اللثة أو أمراض الكلى أو الكبد أو علاج السرطان أو وجود أجهزة أو حشوات أسنان معينة.

- المذاق المعدني يرجع ببساطة إلى الهرمونات المتقلبة أثناء الحمل، حيث يمكن أن تؤدي التقلبات في مستويات الإستروجين أثناء الحمل إلى تقلب الشعور بهذا المذاق، وقد تشعر النساء بطعم معدني في أفواههن.

- زيادة احتباس الماء من قبل الجسم خلال فترة الحمل قد يؤثر على براعم التذوق، مما تسبب في مرارة الفم.