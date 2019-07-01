شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال خطر.. لكل ام اعرفى السبب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة خاصة عند الأطفال وارتفاع ضغط الدم عند سن أقل من 6 سنوات علامة على وجود سبب مرضى خطير أو السمنة المفرطة والوزن الزائد وسوء التغذية وقلة ممارسة التمارين الرياضية، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

أعراض الاصابة بارتفاع الضغط الدم عند الأطفال:

- الصداع.

- القيء.

- آلام الصدر.

- خفقان نبضات القلب .

- ضيق النفس.

يجب على كل أم قياس ضغط الدم عند الطفل خلال مواعيد روتينية بدايةً من عمر 3 سنوات، كما يجب قياسه باستمرار في حالة إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم.

أسباب تؤدى لإصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم

الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة وأمراض القلب الخِلْقية ومشاكل الكلى، تؤدى لإصابة الطفل بمشكلة إرتفاع ضغط الدم، وقد يحدث ارتفاع ضغط الدم الأساسي من تلقاء نفسه دون سبب محدد نتيجة لعده عوامل أهمها:

- زيادة الوزن أو السمنة.

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- وجود تاريخ بالعائلة للإصابة بإرتفاع ضغط الدم.

- داء السكر من النوع 2 أو ارتفاع مستوى السكر في الدم .

- ارتفاع نسبة الكوليستيرول.

- تناول كميات كبيرة من الملح.

- الأطفال الذكور أكثر عرضه للإصابة بإرتفاع ضغط الدم.

- التعرض للتدخين السلبي غير المباشر.

- عدم ممارسة الرياضة

- مرض الكلى المزمن.

- مشاكل في القلب.

- اضطرابات الغدة الكظرية.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- اضطرابات النوم.