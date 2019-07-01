شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب زيادة وجود المخاط بالجهاز التنفسى.. منها الحليب والسكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخاط هو مادة لزجة يتم إنشاؤها بواسطة الأغشية المخاطية في جسم الإنسان، تبدأ عملية إفرازه وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" من الجهاز التنفسي حيث يمسك بالعديد من الجزيئات الصغيرة مثل البكتيريا والغبار، والتي قد تدخل من الأنف (أثناء التنفس)، حيث يساعد المخاط على منع هذه الجزيئات من دخول جسم الإنسان.

توجد طبقة من المخاط أيضا فى الجهاز الهضمي مع الجدران الداخلية للمعدة، حيث تساعد بطانات الخلية الخاصة بالعضو المعين من الجو الحامضي للغاية داخلها، كما أنها لا تسمح للأنسجة بالجفاف، ومع ذلك فإن المشكلة تنشأ عندما يزيد المخاط ويخلق عوائق في : الهضم أو تشكيل اللعاب أو التنفس أو التحدث.

هناك أنواع مختلفة من الأطعمة التي تشتهر بزيادة الإنتاج المخاطي على جدار الأمعاء الدقيقة وتشمل :

الحليب ومشتقاته

الحليب ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والقشدة والجبن المنزلية والزبدة ، تسبب زيادة المخاط في الحلق، لأنها تحتوي على جزيئات البروتين تسمى الكازين التي تزيد من إفرازات المخاط الذى يصعب هضمه.



الحليب ومشتقاته

المكسرات والحبوب

جميع الأطعمة المصنوعة من دقيق القمح المصنعة تتسبب فى زيادة المخاط في الجسم، وتمشل المعكرونة والحبوب المصنعة ، والمكسرات والبذور والبقوليات، والحبوب المطبوخة.



مكسرات

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الزيوت واللحوم

من الضرورى تجنب اللحوم والأسماك والبيض والدجاج عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا لأنها تخلق ما يقارب كمية المخاط التي تنتجها منتجات الألبان.

مشروبات الكافيين

من المعروف أن المشروبات مثل القهوة (الكافيين) والشاي الأسود والكحول والمشروبات الغازية تسرع من تراكم المخاط وتخلق المخاط الزائد.

السكر والملح

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الملح والسكر تنتج المخاط في الجسم بل وتراكمه.



فول الصويا

فول الصويا

يمكن أن يسبب استهلاك الكثير من فول الصويا تراكم المخاطً فى الصدر أكثر من أي أطعمة نباتية أخرى، حيث يزيد فول الصويا من إمكانية بناء مخاط غير صحي في الجسم.