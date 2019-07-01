شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عضلة شبه المنحرف العضلة المتحكمة فى حركة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحكم عضلة معينة فى حركة الكتف وتسمح له فى الحركة بشكل دائرى أو مستقيم، والتواء الرأس والرقبة، وتثبيت الكتفين، وتسمى هذه العضلة "العضلة شبه المنحرفة ".

تقع العضلة شبه المنحرفة في الجزء العلوي الخلفي، وهي واحدة من أوسع العضلات في الظهر وفقا لتقرير موقع " innerbody"، وتقسم العضلات إلى 3 مناطق وهى المنطقة العليا والمنطقة الوسطى والمنطقة السفلية.

توفر العضلة شبه المنحرفة دعمًا للوضع العلوى من الجسم، كما أنها تساعد في التنفس عن طريق المساعدة في توسيع المنطقة العلوية من الصدر عند التنفس، وتمتد هذه العضلة من شفرة الكتف حتى الجزء الخلفي من الرقبة.

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عضلات الكتف شبه المنحرفة

وظائف العضلات شبه المنحرفة

تعمل العضلة شبه المنحرفة كمثبّت للعضلات وكحركة عضلية بالإضافة إلى وظائف كل جزء منها :