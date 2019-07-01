اعرف جسمك.. عضلة شبه المنحرف العضلة المتحكمة فى حركة الكتف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحكم عضلة معينة فى حركة الكتف وتسمح له فى الحركة بشكل دائرى أو مستقيم، والتواء الرأس والرقبة، وتثبيت الكتفين، وتسمى هذه العضلة "العضلة شبه المنحرفة ".
تقع العضلة شبه المنحرفة في الجزء العلوي الخلفي، وهي واحدة من أوسع العضلات في الظهر وفقا لتقرير موقع " innerbody"، وتقسم العضلات إلى 3 مناطق وهى المنطقة العليا والمنطقة الوسطى والمنطقة السفلية.
توفر العضلة شبه المنحرفة دعمًا للوضع العلوى من الجسم، كما أنها تساعد في التنفس عن طريق المساعدة في توسيع المنطقة العلوية من الصدر عند التنفس، وتمتد هذه العضلة من شفرة الكتف حتى الجزء الخلفي من الرقبة.
عضلات الكتف شبه المنحرفة
وظائف العضلات شبه المنحرفة
تعمل العضلة شبه المنحرفة كمثبّت للعضلات وكحركة عضلية بالإضافة إلى وظائف كل جزء منها :
- الجزء العلوي من شبه منحرف يساعد على تمديد وإمالة وتدوير رقبتك، والتي لها تأثير في إعادة رأسك إلى الجانب وتحريكه على التوالي.
- الجزء الأوسط يساعد على إعادة شفرات الكتف نحو العمود الفقري، كما أنه يساعد أيضًا على تثبيت الكتف أثناء حركات معينة للذراع.
- بينما ترتبط عضلة شبه المنحرفة السفلية بجزء علوى ومتوسط من العمود الفقري لتحقيق استقرار الكتف.
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