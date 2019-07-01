شكرا لقرائتكم خبر عن العطور والبرفان مش دايما حلوة.. تسبب حساسية الجلد اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الجميع العطور ويبحث كل شخص ليجد عطره المناسب لشخصيته ولكن دون أن يفكر أنه قد يكون خطر داهم على الصحة، ويؤدى إلى الاصابة بالتسمم او حساسية الجلد والعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، حسبما ذكر موقع"healthline".

فهناك بعض المخاوف القائمة على أسس جيدة بشأن التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن يثيرها العطور في الجسم.

تحتوي معظم العطور على كميات كبيرة من الإيثانول، وهو نوع من الكحول لا يجب أن يستهلكه البشر يتم غرس المكونات المعطرة في العطور في هذه الكحوليات كوسيلة للحفاظ على رائحة المنتج المطلوبة وتثبيتها، هذه الكحوليات سامة، فإذا لاحظت احمرارًا أو حكة أو تهيجًا للجيوب الأنفية عندما تتعرض لرائحة معينة فهذا معناه أن لديك حساسية تجاه شيء من مكوناته.

أضرار العطور قد تشمل:

تسبب تحسس فى الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى الصفير أو الربو.

محسّنات الهرمونات التي تطلق نظام الغدد الصماء من التوازن.

المكونات الضارة بالجهاز التناسلي عند تراكمها في جسمك بمرور الوقت.

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العطور تتسبب فى الاصابة بالتهاب الجلد

يتسبب العطر في حدوث حساسية خفيفة وقد يحدث هذا التفاعل على جلدك في شكل التهاب الجلد التماسي.

تشمل أعراض التهاب الجلد التماسي:

- خلايا أو بثور.

- حكة وتقشر الجلد.

- حرق أو احمرار على الجلد.

- يصبح الشخص أكثر حساسية للمس.