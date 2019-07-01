شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المرأة صاحبة الجسم "التفاحة" أكثر عرضة للنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة كبيرة أن النساء المصابات بالسمنة على شكل تفاحة يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللائي يشبهن الكمثرى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللائي يتمتعن بوزن صحي.

وذلك لأن الدهون يتم تخزينها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس تطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، تتبع الباحثون خلال الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، 2683 امرأة بعد انقطاع الطمث اللائي إكتسبن وزنًا على مدار 18 عامًا.

Advertisements



الجسم التفاحى

وقام علماء من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك بتحليل توزيع الدهون في الجسم، وقاموا بترتيب النساء على شكل تفاحة أو على شكل كمثرى - عندما يتم تخزين معظم الدهون حول الساقين أو الوركين.

وكانت النساء على شكل تفاحة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 25% مقارنة بالنساء اللائي لديهن أقل من الدهون حول محيط الوسط، وكانت نسبة النساء المصابات بأمراض القلب أقل بنسبة 40% من النساء اللائي يخزن القليل من الدهون في الأرجل.

وبشكل عام، كانت النساء المصابات بأعلى نسبة من الدهون حول الوسط أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بثلاث مرات من النساء اللاتى تراكم لديهن معظم الدهون في الساق.