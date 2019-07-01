شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الثدى السلبى الثلاثى وكيف يختلف عن العادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف أنواع السرطانات فقط التى تصيب جزءا معينا من الجسم، ولكن قد ينقسم السرطان الواحد إلى أنواع منها سرطان الثدي، فهناك نوع من سرطان الثدى يسمى سرطان الثدى السلبى الثلاثى.

وكما يوضح موقع" SELF" فهناك أنواع فرعية لسرطان الثدى مثل سرطان الثدى السلبى الثلاثى، الذى يكون له خصائص مختلفة عن الأشكال الأخرى للمرض.

تُعرف سرطانات الثدى التى لها مستقبلات هرمون الاستروجين أو البروجسترون بأنها مستقبلات هرمون إيجابية، وهذا يعنى أنها تنمو استجابة لهذه الهرمونات، وتشكل سرطانات الثدى الإيجابية للهرمونات حوالى ثلثى جميع حالات سرطان الثدى، وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية (ACS)، فإذا كانت الخلية السرطانية تحتوى على مستقبلات هرمون الاستروجين، فإن الاستروجين الذى يدور فى الجسم لديه القدرة على تحفيز هذا المستقبل وتحفيز الخلايا السرطانية على النمو، لذلك فإن منع تحفيز هذه المستقبلات، يمكنها منع نمو خلايا السرطان وانتشاره.

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سرطان الثدى الثلاثى الأبعاد

كيف يشخص سرطان الثدى السلبى الثلاثى وعلاماته

تحدد اختبارات المستقبلات ذات النتائج السلبية، إصابة الشخص بسرطان الثدى السلبى الثلاثى، والذى يشكل حوالى 12 % من جميع سرطانات الثدى .

ويعتبر سرطان الثدى الثلاثى السلبى عدوانيًا بشكل خاص، لأن هذه الأورام تعبر عن جينات مختلفة عن سرطانات الثدى الإيجابية، مما يؤدى إلى زيادة خطر تكرار الإصابة به، ولا تختلف أعراض سرطان الثدى السلبى الثلاثى عن أنواع أخرى من سرطان الثدي و تشمل هذه الأعراض: