شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب» يطلق 3 مزايا جديدة تمنحك قدرة أكبر على التحكم في صفحتك الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحديثات جديدة.. مميزات متنوعة.. يطلقها YouTube خلال الأيام القليلة المقبلة، لتمنحك قدرة أكبر على التحكم في صفحتك الرئيسية وقائمة مقاطع الفيديو الخاصة بك على الموقع.

يقول عصام الدرديري، مدير قطاع المنتجات بشركة YouTube: «نحن نأمل بتقديم هذه المزايا الجديدة لتوسيع نطاق البحث لدي المستخدمين للإبحار في المحتوي الهائل الموجود على YouTube، بالإضافة إلى إتاحة الوصول السهل لمقاطع الفيديو التي يبحث عنها المستخدم لمشاهدتها».

عرض المواضيع ومقاطع الفيديو الملائمة لك على صفحتك الرئيسية وميزة Up Next للمقترحات التي يمكن أن تهتم بها فيما بعد:

تضمنت قائمة التغييرات 3 مزايا مبتكرة أولها عرض الموضوعات ومقاطع الفيديو ذات الصلة بما تفضله على صفحتك الرئيسية والتى تتضمن قائمة مقاطع الفيديو المتعاقبة وبطريقة سهلة وبسيطة، وسيشمل ذلك كافة أنواع مقاطع الفيديو، والبرامج الحوارية الليلية، وغيرهما بما يتيح لك مشاهدة المزيد والمزيد من مقاطع الفيديو التي يقدمها YouTube.

حرص YouTube على ان تعتمد الخيارات التي نقدمها لك بناءً على تفضيلاتك الشخصية الحالية والتي تهدف في الأساسي إلى مساعدتك في العثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع، فكل هذه الخيارات تكون ذات صلة بمقاطع الفيديو التي تشاهدها أو مقاطع تم نشرها بواسطة القناة التي تشاهدها أو موضوعات أخرى قد تهمك.

ويمكنك الحصول على تلك الميزة الجديدة من على الصفحة الرئيسية بمجرد التمرير للأعلى أو في قائمة مقاطع الفيديو التالية عند التصفح. سيكون ذلك متاحاً لكل من قام بتسجيل الدخول باللغة الإنجليزية على تطبيق YouTube الخاص بنظام Android وسيكون متاحًا لنظام iOS وأنظمة التشغيل الخاصة بالحواسيب الشخصية واللغات الأخرى قريبًا.

إزالة مقاطع الفيديو المقترحة لك من على القناة الخاصة بك:

اما الميزة الثانية فهو عبارة عن إزالة مقاطع الفيديو المقترحة من القنوات التي لا تريد انت مشاهدتها، فرغم أنه دائما ما تكون مقاطع فيديو YouTube المقترحة صحيحة أو ذات صلة بما تريد مشاهدته، إلا أن الميزة الثانية تمنحك المزيد من التحكم وإبلاغ YouTube برغبتك في التوقف عن اقتراح أي مقطع فيديو من القنوات التي تحددها.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة من خلال الضغط على قائمة three-dot الموجودة بجانب مقاطع الفيديو على صفحتك الرئيسية أو ضمن قائمة Up Next ثم قم بالضغط على Don’t recommend channel. بعد هذه الخطوات لن تشاهد أي مقاطع فيديو مقترحة من YouTube على القناة التي اخترتها. لكن يمكن أن تشاهد مثل هذه المقاطع إذا اشتركت في القناة، بحثت عنهم أو قمت بزيارة صفحة القناة أو ضغطت على قائمة Trending.

وتتوفر هذه الميزة في جميع أنحاء العالم على تطبيق YouTube لنظام التشغيل iOS فقط حتى الان، ويعمل YouTube على تطويرها ليتم الاستفادة منها على نظام التشغيل Android وأنظمة التشغيل الخاصة بالحواسيب الشخصية وهو ما وعد YouTube بتحقيقه قريبا.

يوتيوب يطلق 3 مزايا جديدة تمنحك قدرة أكبر على التحكم في صفحتك الرئيسية

تعرف أكثر على أسباب اختيار مقاطع فيديو مقترحة لك:

ونصل إلى الميزة الثالثة هي معرفة أسباب اقتراح مقطع فيديو معين لك على صفحتك الرئيسية، فكثيراً ما يوصي YouTube بمشاهدة مقاطع فيديو من قنوات لم تشاهدها من قبل، ويكون ذلك بناءً على ما شاهده المستخدمون الذين لديهم اهتمامات متشابهة وقاموا بإبداء إعجابهم بتلك المقاطع لتفاجأ انت بها دون ان تعرف السبب.

من هنا تأتي أهمية التحديث الثالث الذي سيبلغك بسبب ظهور ذلك المقطع على صفحتك الرئيسية ليساعدك ذلك في العثور على مقاطع الفيديو من القنوات الجديدة التي قد ترغب في مشاهدتها. ويتوفر هذا التحديث الجديد في جميع أنحاء العالم على تطبيق YouTube لنظام التشغيل iOS ومن المقرر إتاحتها قريبًا على نظام التشغيل Android وأنظمة التشغيل الخاصة بالحواسيب الشخصية.