شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل شىء عن انسداد شرايين القلب والفحوصات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في القلب والصدر.. عدم القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعي وسليم..يصبح الشخص غير قادر علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.. جميعها أعراض تشير إلي الإصابة بمشاكل القلب، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية في حالة إهماله، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على انسداد شرايين القلب، وطرق التعامل معها بشكل صحي، وذلك وفقا لموقع "webmd".

ما هي أسباب الإصابة بانسداد شرايين القلب؟

هناك العديد من الأسباب التي يجب توخي الحذر منها، وتجنبها للحفاظ على شرايين القلب، ومن أبرزها التدخين حيث إنه يتسبب في الإصابة بلزوجة الدم وزيادة نسب الإصابة بالجلطات وانسداد الشرايين.

ويرجع عدم انتظام نسبة ضغط الدم من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، حيث إنها تزيد من الشعور والإصابة بمشاكل به، ويرجع ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم لهذا الأمر، وأيضا عدم انتظام نسبة السكر في الدم ارتفاع نسبته يتسبب في تدمير القلب علي المدى البعيد.

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ما هي علاقة الإصابة بمرض السكر وانسداد شرايين القلب؟

هناك علاقة قوية وواضحة بين الإصابة بانسداد شرايين القلب ومرض السكر، حيث إن مرض السكر يتسبب في التأثير علي الشريان التاجي وعدم انتظام الصفائح الدموية في الجسم، ويتسبب في تكوين الجلطات وهذا الأمر عندما يكون الشخص مرض السكر لديه غير منتظم.

ما هي اعراض الإصابة بانسداد شرايين القلب؟

أعراض عديدة يجب توخي الحذر منها والتعرف عليها تجنبا لحدوث أو الإصابة بأي مشاكل صحية به، ومنها عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وسليم، والتعرق الشديد أو المفرط، وانخفاض في نسبة ضغط الدم.

ما هي الفحوصات التي توضح مشاكل القلب؟

أنواع عدة من الفحوصات التي يجب التعرف عليها للاطمئنان علي صحة القلب، ومنها السونار علي القلب، والموجات الصوتية وقسطرة تشخيصية، ومسح ذري علي عضلة القلب، ولذا يجب القيام بهذا الأمر للتعرف علي أنواع العلاج وصحة القلب.