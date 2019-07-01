حمض الساليسيليك.. مركب ساحر للتخلص من الندوب

تترك بعض الحبوب والجروح ندوباً يبقى أثرها بعد التعافي من الإصابة، وتأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تختفي بشكل كامل، إلا أن هناك عدة طرق للتخلص منها بشكل أسرع منها استخدام حمض الساليسيليك الذي يدخل في تركيبة عدد من منتجات التجميل وأدوية الجلد.

فوائده

يعرف حمض الساليسيليك علمياً بحمض بيتا هيدروكسي الذي يُستمد من هرمونات نباتية، ويستخدم لعلاج عدد من المشاكل الجلدية كالندوب وحب الشباب والبثور، ويعمل على تقشير الطبقات السطحية من البشرة وإزالة الخلايا الميتة منها، وذلك بحسب بحث نشرته المكتبة الوطنية في الولايات المتحدة لمعاهد الطب والصحة عام 2015.

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ويحفز حمض الساليسيليك إنتاج الكولاجين في طبقات الجلد الأعمق وكذلك إنتاج خلايا جديدة، مما يحسن من مظهر البشرة ويخفف من مظهر الندوب، ويستخدم حمض الساليسيليك لإزالة الجلد القاسي والخشن لمنح البشرة ملمساً ناعماً وإزالة التقرن، بحسب موقع جمعية أطباء الجلد الأمريكية.

أهم مصادره



ويوجد الساليسيليك في الصيدليات كمرهم أو محلول، ومن المهم اتباع التعليمات الواردة على العلب ووضع الكمية المناسبة لنوع الندبة وحجمها على المنطقة المستهدفة، ومن الضروري كذلك تجنب الإفراط باستخدامه، والذي قد يؤدي إلى جفاف البشرة ويعطي بالتالي نتائج عكسية، كما يوصى المصابون بحساسية جلدية من أي نوع بتجنب وضعه على المنطقة المتأثرة.

ويوجد طبيعياً في عدد من الخضراوات مثل القرنبيط والبروكلي والذرة والفجل والبطاطا الحلوة والشمر والباذنجان والسبانخ والفطر، وكذلك في بعض أنواع الفواكه مثل الشمام والبطيخ والكيوي والجريب فروت والكيوي والخوخ والمشمش والأفوكادو والأناناس.